جامعة المنصورة تفوز بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تسلم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في الريادة والإبتكار في إصدارها الأول، خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت رعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية، والدكتور عيسى الأنصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد.

وجرى خلال الاحتفالية تكريم جامعة المنصورة لحصولها جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في الريادة والابتكار بإعلان فوز الفريق البحثى الممثل للجامعة برئاسة الدكتور محمد أحمد غنيم رائد زراعة الكلى، ومؤسس مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وذلك عن أبحاث الفريق المتعلقة باستخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر.

ومن جانبه قدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، التحية والتهنئة للدكتور محمد أحمد غنيم والفريق البحثى، على جهودهم البحثية القيمة والتى حققت إنجازًا علميًا غير مسبوق، يضاف إلى قائمة إنجازات جامعة المنصورة، ويسهم بقوة فى الإرتقاء بتصنيفها العلمى والبحثى بين جامعات العالم ومؤسساته البحثية.

وأشاد الدكتور شريف خاطر- بأهداف الجائزة في تعزيز دور الجامعات في الإنتاج العلمي والتشارك في البحوث، وإحياء روح التنافس العلمي بين الجامعات.

وأكد خاطر أن حصول جامعة المنصورة على الجائزة يعد تكريمًا رفيع المستوى يعزز ويؤكد على مكانة جامعة المنصورة العربية والإقليمية وفى ظل التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار .

يذكر أن هذه الجائزة تُعد إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد على مستوى العالم، والتي أطلقت خلال مؤتمر اتحاد الجامعات العربية في دورته الـ53، و تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي، والبحوث التطبيقية، والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي، والتعاون بين الجامعات العربية في المجالات العلمية والأكاديمية لزيادة قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي، والتشجيع على النشر في المجلات العلمية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين عمومً.