مات وقت انقطاع الكهرباء.. تفاصيل مصرع عازف إثر تعطل مصعد منزله بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تجري الجهات المعنية تحقيقات موسعة حول ملابسات مصرع عازف شاب يدعى محمد علي نصر، إثر سقوطه في بئر مصعد عقار بمنطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية وقت انقطاع الكهرباء.

وأمرت جهات التحقيق بندب فريق فني لمعاينة المصعد ومعرفة تفاصيل الحادث، فيما جرى وضع حواجز مرورية حول العقار لحين انتهاء التحقيقات.

وأفاد شهود عيان من جيران المتوفى بأن المصعد يعمل بمولد كهرباء في فترة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي، وخلال فترة انقطاع التيار حدث عطل فني في المولد ما أدى إلى تعطل المصعد بين الطابقين الثامن والتاسع.

ووفقا لرواية الشهود دخل الشاب محمد علي المصعد رفقة 3 آخرين قبل انقطاع التيار بلحظات، وعقب حدوث العطل حاول آخرون إنقاذ العالقين بفتح باب المصعد وانتشالهم وتمكن ثلاثة من الخروج إلا أن الشاب محمد سقط أثناء محاولته الخروج من فتحة المصعد العالق بين الطابقين الثامن والتاسع ليلقى مصرعه في بئر المصعد.

الخليج 365 تحدث مع علي نصر شقيق الشاب الراحل محمد نصر، الذي أكد في كلمات مقتضبة رواية شهود العيان، لافتا إلى أن إجراءات الدفن والجنازة تمت بالفعل بعد استخراج التصريح اللازم.