لبحث أوجه التعاون.. وزير الداخلية يستقبل نظيره بالمملكة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة، والوفد المُرافق خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

وقالت الوزارة في بيانها، بإن الجانبان استعرض خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين، وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب محمود توفيق، الضيف عن أهمية مصر ودورها المحوري بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مُشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، خاصةً مكافحة الهجرة غير الشرعية، وانعكاسها الإيجابي على الاستقرار في مصر ومُحيطها الإقليمي مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في مُختلف مجالات العمل الأمني.

ومن جانبه أعرب توفيق، عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات في مُختلف المجالات الأمنية والتدريبية محل الاهتمام المُشترك مع أجهزة الأمن بالمملكة المُتحدة في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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