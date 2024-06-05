بالصور والأسعار.. 4 هواتف من شاومي صنعت في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة شاومي، في السوق المصرية، 4 هواتف تحت شعار صنع في مصر، هي Redmi 13C و Redmi 12 و Redmi Note 13 و Redmi A3.

ويوجد مصنع شاومي في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع مجموعة الصافي وكيل الشركة في مصر. ومن المتوقع أن ينتج نحو مليون هاتف محمول و300 ألف شاشة تليفزيون سنوياً.

Redmi 13C

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85، مع شاشة عملاقة بحجم 6.74 بوصة بتردد 90 هيرتز، والهاتف مزود بكاميرا ثلاثية 50 ميجابكسل، مع بطارية 5000 مللي أمبير، وشاحن بقدرة 18 وات، وبصمة جانبية.

أسعار الهاتف على النحو التالي:

نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام بسعر 5499 جنيها

نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 5999 جنيها

نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 6799 جنيها

Redmi Note 13

يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 685، مع شاشة بحجم 6.67 بوصة بتردد 120 هيرتز، والهاتف مزود بكاميرا ثلاثية 108 ميجابكسل، مع بطارية 5000 مللي أمبير، وشاحن بقدرة 33 وات، وبصمة في الشاشة.

أسعار الهاتف على النحو التالي:

نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 8699 جنيها

نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 9299 جنيها

نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 9999 جنيها

Redmi 12

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G88، مع تصميم زجاجي بالكامل وشاشة عملاقة بحجم 6.79 بوصة بتردد 90 هيرتز، والهاتف مزود بكاميرا ثلاثية 50 ميجابكسل، مع بطارية 5000 مللي أمبير، وشاحن بقدرة 18 وات، وبصمة جانبية.

أسعار الهاتف على النحو التالي:

نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 7399 جنيها

نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 7999 جنيها

Redmi A3

يعمل الهاتف بمعالج ميديا تك هيليو G36، مع شاشة بحجم 6.71 بوصة بتردد 90 هيرتز، والهاتف مزود بكاميرا 8 ميجابكسل، مع بطارية 5000 مللي أمبير، وبصمة جانبية.

أسعار الهاتف على النحو التالي:

نسخة 64 جيجا مساحة داخلية و 3 جيجا رام بسعر 4499 جنيها

نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام بسعر 4999 جنيها