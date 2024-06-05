تجديد تكليف سامية عبدالحميد أمينا عاما لجامعة بنها الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، اليوم الأربعاء، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تجديد تكليف سامية عبدالحميد أمين عام جامعة بنها السابقة أمينا عاما لجامعة بنها الأهلية.

كما شملت القرارات تكليف أيمن بيومي أمين جامعة بنها المساعد للشئون المالية، أمينا مساعدا لجامعة بنها الأهلية اعتبارًا من 29 اغسطس 2024، "اليوم التالي لانتهاء قرار وزير التعليم العالي بشأنه".

وتكليف الدكتورة نرمين يحيى أبو الخير مدير عام الشئون الإدارية بجامعة بنها مديرا عاما لإدارة العمليات بجامعة بنها الأهلية اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024 ، "اليوم التالي لانتهاء قرار وزير التعليم العالي بشأنها".

كما جرى تكليف رشا أحمد الباهي بالدرجة الأولى "أ" بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية بالعمل مديرا لإدارة شئون الطلاب بجامعة بنها الأهلية وذلك لمدة عام.

وأكد الدكتور جمال السعيد، حرص الجامعة الأهلية على استكمال كافة الهياكل الأكاديمية والإدارية، والمقومات الأساسية الخاصة بها، لتقديم أفضل الخدمات، وإتاحة تعليم متميز للطلاب من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.