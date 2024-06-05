مصرع سيدة في انهيار منزل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت أخرى، إثر انهيار منزل بقرية هلية التابعة لمركز ببا محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار منزل بقرية هلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرى انتشال الجثة والمصابة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصابة إلى الرعاية المركزة، و تحرر محضر بالواقعة.

من جانبه كلف المحافظ، المختصين من الإدارة الهندسية، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالمعاينة وإعداد تقريرا فنيا عن ملابسات الانهيار، وإخلاء المنازل المجاورة، حرصا على حياة قاطنيها.