الأسد والسوداني بحثا هاتفيًا العلاقات بين سوريا والعراق والأوضاع في المنطقة والحرب على غزة

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الرئيس السوري بشار الأسد، العلاقات الثنائية وأهمية رفع مستوى الشراكة المثمرة بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية- واع.

وتناول الاتصال، بحسب الوكالة، التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة أخطار الإرهاب، والتحدّيات الأمنية الأخرى، إلى جانب بحث سبل تنمية التعاون، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية، والتأكيد على "أهمية رفع مستوى الشراكة المثمرة لما فيه خدمة ونماء الشعبين الشقيقين".

وبحث الأسد والسوداني آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب على غزة و"استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً موحداً، من أجل إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني".