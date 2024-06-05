ميقاتي بحث مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية استكمال التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتس سكيناس في السراي الحكومي، حيث حضر اللقاء سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال والوفد المرافق، ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وتم في خلال اللقاء البحث في استكمال التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي على الصعد كافة.