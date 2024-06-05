الخليل: نعمل على امكانيات للحد من التداول بالنقد وتعزيز الالتزام الضريبي للجم المضاربة غير المشروعة

شهدت وزارة المالية اجتماعي عمل ، اليوم وأمس، على مستوى عملية استقطاب الأموال للقطاع الخاص، الأول مع وفد من IFC (مؤسسة التمويل الدولية) ضم نائبة مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا Hela Cheikh Rouhou والمسؤول عن برنامج المؤسسة في لبنان Victor Antopillai.

والإجتماع الثاني كان مع وفد من "EBRD" (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) ضم المديرة العامة Heike Hargmart والمديرة الإقليمية السيدة Gretchen Biery ورئيس المكتب في لبنان Khalil Dinghizli، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية السيدة زينة قاسم.

وعرض المجتمعون، خلال الاجتماعين الأول والثاني، لتقييم الجهتين الدوليتين ودعمهما التقني للقطاع الخاص في لبنان الذي وصف بـ"الحيوي والنشط"، متوافقين على "أن عدم السير بالإصلاحات واقرار التشريعات لا سيما في ما يخص إعادة هيكلة القطاع المصرفي يعيق عملية استقطاب الاموال من الخارج (FDI) والتسليف للقطاع الخاص، كما يحجب الدعم المادي من خلال القروض الميسرة وغيره من التسهيلات المالية التي يمكن توفيرها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME's من قبل IFC و EBRDلا سيما في ما يصب في دعم نشاطهم التجاري وفتح أسواق خارج لبنان، الأمر الذي يعزز الصادرات والمداخيل والتدفقات المالية الى لبنان ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات واطلاق العجلة الاقتصادية".

وأعرب الخليل عن "تفهمه لتخوف الجهتين وكذلك القطاع الخاص من تداعيات الاقتصاد المبني على التداول النقدي اليوم (cash economy) في غياب الثقة بالقطاع المصرفي،أي grey listing، ومن تمادي القطاع غير الشرعي"

وأكد أن "الوزارة تعمل على امكانيات للحد من التداول بالنقد وتعزيز الالتزام الضريبي و شموليته للجم المضاربة غير المشروعة التي يعاني منها القطاع الخاص"، مشدداً على "استقطاب ثقة المجتمع المدني والمجتمع الدولي يبقيان ركيزة إعادة بناء اقتصاد فعال".

وأكد الوفدان، من مؤسستي الـIFC و EBRD "دعمهما المتواصل للبنان مع أملهما أن يتخطى لبنان العوائق بغية تفعيل نشاطهما في البلاد ومساهمتهما في تعزيز النمو الاقتصادي.