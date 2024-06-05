سفارة أميركا أوصت مواطنيها في لبنان بتجنب منطقة الحدود الجنوبية والحدود مع سوريا ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين

أكّدت السفارة الأميركية في بيروت، تعليقًا على حادثة إطلاق النار باتجاهها، أنّها ستبقى مغلقة أمام لبقية اليوم، لكنها تخطط لاستئناف العمل العام كالمعتاد غدًا 6 حزيران.

وأوصت السفارة مواطني الولايات المتحدة في لبنان "بمراقبة موقع Travel.State.Gov للحصول على التنبيهات والأخبار عن كثب لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي"، مشددة على أنه "يجب على مواطني الولايات المتحدة تجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء لبنان كما يجب تجنب المظاهرات وتوخي الحذر".