أكّدت السفارة الأميركية في بيروت، تعليقًا على حادثة إطلاق النار باتجاهها، أنّها ستبقى مغلقة أمام لبقية اليوم، لكنها تخطط لاستئناف العمل العام كالمعتاد غدًا 6 حزيران.
وأوصت السفارة مواطني الولايات المتحدة في لبنان "بمراقبة موقع Travel.State.Gov للحصول على التنبيهات والأخبار عن كثب لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي"، مشددة على أنه "يجب على مواطني الولايات المتحدة تجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء لبنان كما يجب تجنب المظاهرات وتوخي الحذر".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا أوصت مواطنيها في لبنان بتجنب منطقة الحدود الجنوبية والحدود مع سوريا ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.