المعهد الفنيّ الأنطونيّ افتتح معرضًا لفنّ الزجاج

افتتح المعهد الفنيّ الأنطوني في الدكوانة معرضًا لفن الزجاج من تنفيذ طلاب المعهد، وذلك بحضور النائب العام في الرهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة الأب بطرس عازار ورئيس المعهد الأب شربل بوعبود.

وأُقيم الافتتاح بحضور ورعاية الإعلامية والممثلة ريتا حرب وبعد قصّ شريط الإفتتاح وتقديم النشيد الوطنيّ اللبنانيّ، حيث ألقى الأب شربل بوعبود كلمة ترحيبيّة بالإعلاميّة والمُمثلة ريتا حرب التي رعت حفل الإفتتاح قائلاً: "أشكر شكرًا خاصًا المُبدعة من بلادي ريتا حرب على حضورها ورعايتها لهذا المعرض وعلى تألّقها المُميّز الذي يُشرّف صورة لبنان".

ولفت إلى أنّه "يُسرّني ويُشرّفني أن أرحب بكم جميعًا في هذا الحدث الإستثنائيّ والمُميّز في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ على وطننا لبنان وعلى المنطقة. إنّ وجودكم معنا اليوم يُعدّ مصدر فخر وإعتزاز لنا، ويعكس عمق دعمكم وإهتمامكم الرفيع بالفن والثقافة".

ومن ثمّ ألقت ريتا حرب كلمة أثنت فيها على دور المعهد الفنيّ الأنطونيّ التابع للرهبانيّة الأنطونيّة وعلى دوره الكبير في بناء الحضارة الإنسانيّة من خلال الفنون التي يُقدّمها وشكرت كلّ القيّمين على دعوتها وعلى الإستقبال الجميل.

كما عبّرت حرب عن فخرها الكبير بكلّ من شارك في هذا المعرض الذي يتّسم بالإبداع والتميّز والفنّ مؤكّدةً أنّ الإبداع لا يعرف عمراً والإنسان الطموح في الحياة لا بدّ من أنّ يُحقّق أحلامه وأن يُحوّل طاقته إلى فنّ. كما قالت حرب إنّ هذه اللوحات المُميّزة تعكس صورة المرأة اللبنانيّة والعربيّة.

بدوره، ألقى الأب عازار كلمة شكر فيها كلّ المُشاركين في المعرض وأكّد على مُواصلة العمل من أجل تحقيق ما هو أفضل وأجمل للمُجتمع ولكلّ طلاب هذا الصرح الفنيّ الأنطونيّ، وأردف الأب عازار بالقول "إنّنا بحاجة اليوم إلى التماسك مع بعضنا البعض من أجل إظهار صورة وطننا الحضارية والفنيّة".

وفي الختام، وُزّعت الشهادات على المُشاركين في المعرض وجال الحاضرون على أقسام المعرض.