قامت دورية من أمن الدولة - مكتب جزين بمداهمة معمل للشوكولا في بلدة المجيدل بمنطقة جزين. وقد تم ختم المعمل بالشمع الاحمر بناءً على اشارة القضاء بعد وجود نحو ستة اطنان من بودرة الشوكولا منتهية الصلاحية.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة ختمت معمل للشوكولا في بلدة المجيدل بمنطقة جزين بالشمع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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