أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "دوي الانفجارات التي سمعت في كافة مناطق الجنوب ناجمة عن خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت على مستويات منخفضة".
إلى ذلك، تسببت الاعتداءات الاسرائيلية باندلاع حرائق كبيرة في بلدتي عيترون ومارون الراس بفعل القذائف الحارقة التي يلقيها الجيش الإسرائيلي على المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت جنوبًا والقذائف الحارقة تسببت بإندلاع النيران في عيترون ومارون الراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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