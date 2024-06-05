"حزب الله": استهدفنا تموضع جنود العدو في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية واستهدفنا موقع ‏السماقة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الاربعاء 5-6-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاربعاء 5-6-2024 بمحلقة انقضاضيه مكان استقرار ‏وتموضع ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي وحققت إصابات مؤكدة في صفوفهم".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.