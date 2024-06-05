البيسري التقى المنسقة الخاصة الجديدة لدى الأمم المتحدة في لبنان في زيارة تعارفية

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المنسقة الخاصة الجديدة لدى الأمم المتحدة في لبنان jeanine hennis-plasschaert في زيارة تعارف، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق .
كما التقى المدير العام رئيس جامعة اللويزة الاب بشارة الخوري في زيارة بروتوكولية.
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