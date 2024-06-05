المطران إبراهيم شكر كل من ساهم في انجاح احتفالات خميس الجسد

وجّه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رسالة شكر الى كل من ساهم في انجاح احتفالات خميس الجسد الإلهي لهذا العام.

ولفت، في الرسالة، إلى أنّ "من نِعَم الله علينا انه جعلنا نعيش هذه الأيام المباركة بفرح وسلام لكي نحيي سوياً الذكرى التاسعة والتسعين بعد المئة للأعجوبة الإلهية التي انقذت زحلة من وباء الطاعون".

وأشار إلى أنّ أهل زحلة "حافظوا على هذا الإرث الكبير والوديعة الغالية التي اورثهم اياها الآباء والأجداد، وهم اليوم ينقلونها بإيمان الى الأولاد والأحفاد، فشاركوا بكثافة في التطواف واقاموا الصمدات، واحرقوا البخور، ورفعوا الصلوات والتراتيل، فتحولت زحلة الى كنيسة واحدة كبيرة تغمر الجميع بمحبتها واتحادها".

وقال: "نحن على أبواب المئوية الثانية لعيد أعياد زحلة أوجّه الدعوة للجميع، منذ الآن، للتكاتف والتعاون وشبك الأيدي للمباشرة بالتحضير لهذا العرس الكبير في عام 2025".