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إسرائيل تعلن أسماء ثلاثة جنود قتلتهم كتائب القسام

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اسماء، الجنود الثلاثة الذين قتلوا على ايدي مجاهدي كتائب القسام مساء أمس وهم:  

الرقيب يديديا عزوجي 21 عاماً من بلدة رابفا، مقاتل في الكتيبة 101 لواء مظليين. 

الرقيب إيليا هليل 20 عاماً من تل صهيون، مقاتل في كتيبة نحشون (90) لواء كفار. 

الرقيب دييغو شفيشا هرساج 20 عاماً من تل أبيب، مقاتل في فوج نحشون (90)، لواء كفار.

ونشرت القسام صور للجنود المقتولين:

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وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 10 عسكريين فى المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، كاشفا عن إصابة 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان على غزة 1889 منهم خلال العملية البرية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب فى غزة وإصابة 570 آخرين بجروح خطيرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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