قطاع الطرق يعرقلون جهود إنقاذ عمال المناجم المحاصرين في نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعيقت الجهود المبذولة لإنقاذ حوالي 30 من عمال المناجم الحرفيين المحاصرين في حفرة تعدين منهارة في ولاية النيجر بنيجيريا بسبب تهديدات من قطاع الطرق المسلحين ، حسبما أفاد مسؤول طوارئ يوم الأربعاء 5 يونيو كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

عمال المناجم الحرفيين

وكان عمال المناجم، الذين يعملون في شركة محلية، في حفرة كبيرة في قرية غالكوغو بمنطقة شيرورو، عندما انهارت في وقت متأخر من يوم الأحد، وحاصرتهم في الداخل، حسبما قال عبد الله بابا آرا، رئيس وكالة الإغاثة الحكومية في النيجر.

وأوضح آرا أن "انتشارنا في المنطقة أوقفه أفراد الأمن بسبب تهديدات قطاع الطرق".

شيرورو هي من بين العديد من مناطق ولاية النيجر التي ابتليت بقطاع الطرق الذين يداهمون القرى وينهبون ويحرقون المنازل ويختطفون السكان للحصول على فدية.

وأكد آرا أن "أكثر من 30 من عمال المناجم محاصرون في الحفرة المنهارة". تم إنقاذ سبعة مصابين بجروح خطيرة، ولا تزال الجهود مستمرة لإنقاذ الآخرين".

ولا يزال العدد الدقيق لعمال المناجم المحاصرين غير واضح، وتواجه فرق الإنقاذ تحديات في الوصول إلى الموقع بسبب تهديدات قطاع الطرق.

تشتهر المنطقة بتعدين الذهب والتانتاليت والليثيوم.

كما تعوق عمليات الإنقاذ محدودية المعدات والتضاريس الصعبة.

في العام الماضي ، حظرت حكومة ولاية النيجر التعدين في مقاطعات شيرورو ومونيا ورافي بسبب مخاوف أمنية.

ومع ذلك، تجاهل عمال المناجم الحرفيون الحظر، واستمروا في التعدين للحصول على دخل أساسي بعد أن شردت هجمات قطاع الطرق الكثيرين من منازلهم ومزارعهم.

أغلقت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا شبكة الكهرباء الوطنية وعطلت الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأت إضرابًا لأجل غير مسمى احتجاجًا على فشل الحكومة في الاتفاق على حد أدنى جديد للأجور.

وهذا هو الإضراب الرابع الذي ينظمه مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، وهما من أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، منذ تولى الرئيس بولا تينوبو منصبه العام الماضي.

قالت شركة النقل النيجيرية يوم الاثنين إن أعضاء النقابة أبعدوا المشغلين عن غرف التحكم في الطاقة وأغلقوا ما لا يقل عن 6 محطات فرعية، مما أدى في النهاية إلى إغلاق الشبكة الوطنية في الساعة 2:19 صباحًا (01:19 بتوقيت غرينتش).

وقالت شركة الطيران النيجيرية إيبوم إير إنها ستعلق رحلاتها حتى إشعار آخر بسبب الإضراب، بينما قالت شركة أخرى، يونايتد نيجيريا، إن المطارات في جميع أنحاء البلاد أغلقت وإن العمال المضربين لم يسمحوا لأي من رحلاتها بالعمل.