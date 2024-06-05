"كذبة خبيثة".. نتنياهو ينفي إصابته بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إصابته بسرطان البنكرياس بعد انتشار شائعات عن تدهور حالته الصحية عبر الإنترنت.

جاء ذلك في بيان كان جزءا من دعوى تشهير أقامها ضد صحفيين اثنين ومتظاهر محتجين على حكومته، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني (واي نت) .

قال نتنياهو إن هذه الشائعات كذبة خبيثة.

كان نتنياهو قد دخل المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية، ففي شهر مارس الماضي خضع لعملية جراحية لعلاج فتق.

وفي يوليو العام الماضي، تم نقل نتنياهو، 73 عاما، إلى المستشفى بسبب إصابته بإغماء ومعاناته من الجفاف في منزله، وقد خضع لجراحة تم خلالها زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.