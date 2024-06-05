ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 77.85 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 71.20% للإعدادية المهنية .
وأعلن أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة وجميعهم حاصلين على مجموع 280 من 280 بنسبة نجاح 100% ضمن 300 طالب وطالبة حصلوا على نفس المجموع.
وكانت أسماء العشرة الأوائل كالتالي:
الأول: كانزي عمرو عبدالرحمن زكي
مدرسة جميل أبوعقرب الرسمية للغات أبو تيج
الثاني: ماريان سعيد بدر فهمي
مدرسة الإيمان الإعدادية بنات البداري
الثالث: عبدالرحمن عصمت عبدالرحمن علام
مدرسة ممتاز نصار للغات البداري
الرابع: أحمد عصام أحمد محمد
فصول الإعدادية الملحقة بمدرسة الجهاد البداري
الخامس: محمد أمير محمد أبوالغيط
دار الكوثر الإعدادية الإسلامية الخاصة الفتح
السادس: رنا هيثم عبدالعزيز صبرة
مدرسة ناصر الإعدادية الخاصة ديروط
السابع: محمد رفعت عبدالحميد محمد
مدرسة الشيخ شهيب عبدالناصر للتعليم الأساسي ديروط
الثامن: مورين إيهاب ميخائيل شحاته
مدرسة الشهيد أحمد عبدالباقي الإعدادية بنات ديروط
التاسع: بيشوي أسامة فانوس عزيز
مدرسة صدفا الإعدادية بنين صدفا
العاشر: سارة عزت بولس تادرس
مدرسة بويط للتعليم الأساسي ساحل سليم