ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 77.85 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 71.20% للإعدادية المهنية .

وأعلن أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة وجميعهم حاصلين على مجموع 280 من 280 بنسبة نجاح 100% ضمن 300 طالب وطالبة حصلوا على نفس المجموع.

وكانت أسماء العشرة الأوائل كالتالي:

الأول: كانزي عمرو عبدالرحمن زكي

مدرسة جميل أبوعقرب الرسمية للغات أبو تيج

الثاني: ماريان سعيد بدر فهمي

مدرسة الإيمان الإعدادية بنات البداري

الثالث: عبدالرحمن عصمت عبدالرحمن علام

مدرسة ممتاز نصار للغات البداري

الرابع: أحمد عصام أحمد محمد

فصول الإعدادية الملحقة بمدرسة الجهاد البداري

الخامس: محمد أمير محمد أبوالغيط

دار الكوثر الإعدادية الإسلامية الخاصة الفتح

السادس: رنا هيثم عبدالعزيز صبرة

مدرسة ناصر الإعدادية الخاصة ديروط

السابع: محمد رفعت عبدالحميد محمد

مدرسة الشيخ شهيب عبدالناصر للتعليم الأساسي ديروط

الثامن: مورين إيهاب ميخائيل شحاته

مدرسة الشهيد أحمد عبدالباقي الإعدادية بنات ديروط

التاسع: بيشوي أسامة فانوس عزيز

مدرسة صدفا الإعدادية بنين صدفا

العاشر: سارة عزت بولس تادرس

مدرسة بويط للتعليم الأساسي ساحل سليم