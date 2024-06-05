هل يتأثر إنتاج شركات الأسمدة بعد خفض إمداد الغاز الطبيعي 30%؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح وأمنية عاصم:

أعلن عدد من الشركات الأسمدة عن عدم تأثر إنتاج المصانع بعد وزارة البترول لإمدادت الغاز الطبيعي أمس الثلاثاء.

وخفضت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%، وفق مسؤولين مطلعين على ملف إمدادات الغاز، لموقع العربية.

ولجأت مصر مؤخراً إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظُهر" الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود، حسب موقع العربية.

هل يتأثر إنتاج المصانع

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات في بيان مرسل للبورصة اليوم الأربعاء ، أن نشاط انتاج الأسمدة ليس ضمن أنشطة الشركة الإنتاجية.

أضافت مصر لصناعة الكيماويات، أن الشركة لا تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل كثيف، لذلك لا تتوقع الشركة حدوث تأثير على أنشطة الشركة.

وقالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، في إفصاح مرسل من الشركة اليوم للبورصة أيضا، أنه تم إيقاف المكصانع لمدة 24 ساعة مبدئية لحين استقرار ضغوط الشبكة.

وأضافت أبو قير للأسمدة، أن الشركة ملزمة بالإفصاح عن أى مستجدات جوهرية في حينه وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقدية بالبورصة المصرية.

كما أعلن شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، أن نشاط الشركة الإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية ولا تقوم بأى نشاط صناعي، لذلك هى غير متأثر بتلك الأخبار.

وكشفت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، أنه لم يتم قطع الغاز الطبيعي عن الشركة حيث إمدادات الغاز الطبيعى كما كانت مؤكده أن معدلات الإنتاج ثابته ولم تتأثر.

وقالت شركة كفر الزايات للمبيدات والكيماويات، أن الشركة لا تستخدم الغاز في الإنتاج مضيفه أنه لا يوجد لدينا نقص في إمداد الغاز.

وذكر شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، أوضحت أنه حرصاً على سلامة تشغيل المصانع فقد تم إيقاف المصانع لحين استقرار ضغوط الشبكة.

وأعلنت شركة مصر لأنتاج الأسمدة "موبكو" ، أنه حرصاً على سلامة تشغيل المصانع فقد تم إيقاف المصانع لمدة 24 ساعة مبدئية لحين استقرار ضغوط الشبكة.

أما شركة سماد مصر إيجيفرت قالت للبورصة في بيانها اليوم، إنه تم وقف مصانع الأسمدة حرصاٍ على سلامة التشغيل لمدة 24 ساعة مبدئياً لحين استقرار ضغوط الشبكة.

وكشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما "، أنه تم إيقاف المصانع لفترة مؤقتة لحين استقرار ضغوط الشبكة وتم البدء في إجراءات الصيانة العاجلة للمصانع خلال فترة التوقف، مؤكده أنه سيتم الإفادة بأى مستجدات في هذا الشأن.

وقالت شركة القابضة المصرية الكويتية، أنه تم إيقاف شركة الاسكندرية للأسمدة التابع للشركة لمدة 24 ساعة مبدئية لحين استقرار ضغوط الشبكة.