سهم "أبو قير" الأكثر هبوطا في القطاع الأسمدة بنهاية جلسة اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت عدد من شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية توقفاً لمدة 24 ساعة لأغلب المصانع وفقاً لإفصاحات شركات القطاع للبورصة المصرية يوم الأربعاء، وجاء ذلك نظراً لتذبذب ضغط الغاز الطبيعي في الشبكات.

وخفضت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%، وفق مسؤولين مطلعين على ملف إمدادات الغاز، لموقع العربية.

وأغلقت البورصة المصرية مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بهبوط جماعي للمؤشرات البورصة، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفاضاً بنسبة 1.26% عند 26634 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.87%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.79%.

وسجل سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية انخفض بنسبة 4.89 %، ليغلق عند سعر 58.78 جنيه مقابل 61.80 جنيه سعر بداية التعاملات.

يليه سهم شركة سيدي كرير حيث هبط بنسبة 4.76% ليغلق عند 28 جنيه مقابل 29.4 جنيه سعر بداية التعاملات، لتسجل شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما" المركز الثالث بتراجع بنسبة 3.47 % ليغلق عند سعر 7.51 جنيه مقابل 7.78 جنيه سعر بداية التعاملات.

وانخفض سهم شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 3.41% ليغلق عند سعر 38.49 جنيه مقابل 39.85 جنيه مقابل سعر بداية التعاملات، وسجل شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات هبط بنسبة 2.88% ليغلق عند سعر 6.07 جنيه مقابل 6.25 جنيه سعر بداية التعاملات.

حقق سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " تراجعا أقل بين شركات القطاع بختام جلسة اليوم الأربعاء، لينخفض بنسبة 2.34% ليغلق عند سعر 41.32 جنيه مقابل 42.31 جنيه سعر بداية فتح التعاملات.

ولجأت مصر مؤخراً إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظُهر" الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود، حسب موقع العربية.