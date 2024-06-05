حزب الله يستهدف منصة ‏القبة الحديدة بثكنة "راموت نفتالي" الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الأربعاء منصة ‏القبة الحديدة في ثكنة "راموت نفتالي" الإسرائيلية بصاروخ موجه.

كما استهدفوا موقع "‏السماقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، واستهدفت المدفعية والغارات الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا فجر اليوم جنوداً إسرائيليين في موقع "المالكية" الإسرائيلي بقذائف المدفعية، واستهدفوا صباح اليوم تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا أمس الثلاثاء جنوداً إسرائيليين في ‏"حرش حانيتا" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم القنابل الحارقة على بلدة "عيتا الشعب" - "البستان" مما أدى إلى اندلاع النيران بالأحراج المتاخمة لها، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "الناقورة" الحدودية الجنوبية.

واستهدف القصف الفوسفوري الإسرائيلي بعد ظهر اليوم منطقة "خلة البلوط" الواقعة بين بلدتي "حولا" و"مركبا" في جنوب لبنان بهدف إشعال النيران في الأحراج، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بعد ظهر اليوم استهدفت الحي الجنوبي في بلدة "الخيام " في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي "عيترون" و"راشيا الفخار" في جنوب لبنان، كما استهدفت بالقصف الفوسفوري والمضئ أطراف بلدة "حلتا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية ظهر اليوم قطعان الماشية في خراج بلدة "حلتا" وأطراف بلدة "الوزاني" في جنوب لبنان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات متتالية باتجاه مزرعة "بسطرة" وأطراف "وادي خنسا" في جنوب لبنان، بحسب مراسل "المنار".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.