شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب: متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف وزيارة ميدانية لمدن القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم توصيل المرافق لتقسيم الشباب برأس سدر - محافظة جنوب سيناء، ومشاكل خطوط الاسبستوس القديمة والمواسير الحديد بتقسيم أرض الجمعية والمداخل الرئيسية بالعمائر السكنية برأس سدر - محافظة جنوب سيناء .

وناقشت اللجنة أيضا طلبات عدم التصرف سواء بالبيع أو الإيجار بالوحدات السكنية المقامة بقرية جهينة الشرقية نجع الشيخ وحشي، مركز جهينة محافظة سوهاج، وموقف الصرف الصحي بمجلس قروي أولاد يحيى ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، و سوء حالة مياه الشرب بقرى ومدينة ساقلته محافظة سوها، دم استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الحواويش - مركز أخميم - محافظة سوهاج.

وأفاد ممثل الحكومة بمتابعة تنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات الواردة بطلبات الإحاطة وفقا للخطط والجداول الزمنية المتفق عليها.

واللجنة بصدد تنظيم زيارة ميدانية لمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ومحافظة جنوب سيناء للوقف على المشروعات القومية الجاري تنفيذها فى هذه المحافظات.