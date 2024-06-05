نهرا طلب التنبه من أعمال التخريب في الاحراج وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين

طلب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، في تعميم أصدره، من القائمقامين وقيادة درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي والبلديات، دعوة المواطنين والمزارعين الى التنبه ورصد أي دخان متصاعد من المناطق الحرجية وعدم إشعال النار.

كذلك دعا نهرا كافة المزارعين والمواطنين الذين يقومون بتشحيل بساتينهم وأراضيهم لعدم اشعال النار تحسبا من اندلاع الحرائق والتعاون مع وزارة الزراعة ونواطير الأحراج. إطافةً الى التنبه لأعمال التخريب التي يقوم بها أشخاص مندسون ومجرمون بحق الأحراج والطبيعة.

وطلب من المعنيين "تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين لمضمون هذا التعميم وطلب المؤازرة الأمنية اللازمة عند الضرورة وافادتنا عن الاجراءات المتخذة من قبلكم".