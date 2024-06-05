"النشرة": حريق تمدد باتجاه الاراضي الزراعية في لبايا والدفاع المدني يعمل على إخماده

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "حريقاً كبيراً شب في خراج بلدة لبايا حيث تمدد باتجاه الاراضي الزراعية"، لافتاً الى أنه "على الفور تحركت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية وفرق المديرية العام للدفاع المدني إلى مكان الحريق وتعمل على تطويقه إخماده بالتعاون مع أهالي البلدة".

والتقديرات الأولية تشير إلى أن "الحريق ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة وتفاعل بعض المواد القابلة للإشتعال".