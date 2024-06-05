سيزار المعلوف: لا نقبل ان يتحوّل لبنان الى صندوق بريد ضد الاميركيين

استنكر النائب السابق سيزار المعلوف بشدّة الاعتداء الذي حصل على السفارة الاميركية في عوكر، وحيا الجيش اللبناني والقوى الامنية على دورهم في إحباط العملية الارهابية سريعاً.

واكد المعلوف في تصريح له، بانه لا نقبل ان يتحوّل لبنان الى صندوق بريد ضد الاميركيين، في وقت يحاول فيه الرئيس الاميركي جو بايدن تقديم مبادرة مهمة لوقف النار في غزة وجنوب لبنان.

واعتبر ان توقيت الاعتداء الارهابي على السفارة الاميركية مشبوه، يدعونا كلبنانيين لإدانة ما حصل، ورفض استباحة امننا، خصوصاً ان واشنطن تقدّم المساعدات لجيشنا وقوانا الامنية.