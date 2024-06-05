ابي رميا اطلع على فحوى الاتصالات التي يقوم بها بو حبيب في ملف النزوح السوري

عرض وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب مع النائب سيمون ابي رميا للقاءاته خلال المؤتمر عن النازحين السوريين في بروكسيل واجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسية.
وأطلع ابي رميا بوحبيب على "فحوى الاتصالات التي يقوم بها في ملف النزوح خاصة مع البرلمان الأوروبي والإدارة الفرنسية بالإضافة الى التحرك الذي دعا اليه النواب رؤساء لجان الصداقة النيابية مع دول الاتحاد الأوروبي".
وأثنى ابي رميا على "مواقف بوحبيب الجريئة والصريحة خلال الاجتماع مع المفوضية الأوروبية".
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