غوتيريش: أيار 2024 كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم

لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الى أن "أيار 2024 كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم، ويمثل الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يسجل حرارة قياسية".

وأشار غوتيريش، الى أن "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشير اليوم إلى أن هناك احتمالا بنسبة 80% أن يتجاوز متوسط الحرارة السنوية حد 1,5 درجة مئوية في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة"، في إشارة إلى تقريرين حديثين للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمرصد الأوروبي كوبرنيكوس.