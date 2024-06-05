نتانياهو: حماس وحزب الله وإيران يحاولون محوَنا من الخريطة والقدس "ستظل عاصمتنا الأبديّة"

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أنّ "الأعداء حاولوا في الماضي محَونا من الخريطة، وهذا ما تحاول فعله حماس وحزب الله وإيران اليوم".

ولفت، في كملة له خلال اجتماع في القدس، إلى أنّ "القدس ستظل عاصمتنا الأبدية ولن يتغير وضعها أبدا، وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية"، مشيرًا إلى "أننا سنعمل على ازدهار القدس وسنمرر العديد من القرارات المتعلقة بتطوير المدينة".

ويأتي تصريح نتانياهو تزامنًا مع "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في مدينة القدس وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية لاحتلال القدس عام 1967، والتي تترافق مع انتهاكات واستفزازات واعتداءات على الفلسطينيين.