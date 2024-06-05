أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أنّ "الأعداء حاولوا في الماضي محَونا من الخريطة، وهذا ما تحاول فعله حماس وحزب الله وإيران اليوم".
ولفت، في كملة له خلال اجتماع في القدس، إلى أنّ "القدس ستظل عاصمتنا الأبدية ولن يتغير وضعها أبدا، وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية"، مشيرًا إلى "أننا سنعمل على ازدهار القدس وسنمرر العديد من القرارات المتعلقة بتطوير المدينة".
ويأتي تصريح نتانياهو تزامنًا مع "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في مدينة القدس وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية لاحتلال القدس عام 1967، والتي تترافق مع انتهاكات واستفزازات واعتداءات على الفلسطينيين.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: حماس وحزب الله وإيران يحاولون محوَنا من الخريطة والقدس "ستظل عاصمتنا الأبديّة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.