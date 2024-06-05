"أطباء بلا حدود": 70 قتيلاً خلال 24 ساعة جراء قصف إسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، إن 70 قتيلاً على الأقل وأكثر من 300 معظمهم من النساء والأطفال نُقلوا إلى مستشفى الأقصى منذ أمس جراء القصف على المنطقة الوسطى في قطاع غزة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت المنظمة في بيان أن النظام الصحي وصل إلى حد «الانهيار»، مع تصاعد القصف في مناطق مختلفة بغزة، وقالت إن الوضع في القطاع «مروِّع».

وقالت كارين هستر مسؤولة المنظمة في غزة: «كانت رائحة الدم في غرفة الطوارئ بالمستشفى هذا الصباح لا تُطاق. هناك أناس مستلقون على الأرض وخارج المستشفى وفي كل مكان، تم جلب جثث في أكياس بلاستيكية... الوضع مأساوي».

معبر رفح

وأضافت: «في ظل التصعيد الجنوني للعنف في مواقع مختلفة من قطاع غزة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وبينما لا يزال معبر رفح مغلقاً منذ شهر، فقد وصل النظام الصحي إلى حد الانهيار. الوضع مروِّع».

مصابين بحروق شديدة

وأشارت المنظمة إلى أن الفرق الطبية في مستشفى الأقصى، وهو أحد المرافق الصحية القليلة المتبقية في المنطقة الوسطى، تحاول التعامل مع تدفق أعداد كبيرة من المرضى، حيث يصل العديد منهم مصابين بحروق شديدة وجروح ناجمة عن شظايا وكسور وإصابات أخرى.

نتنياهو يقرر مقاضاة صحفيين نشروا معلومات عن حالته الصحية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع دعوى قضائية ضد صحفيين وناشطين، زاعمًا أنهم نشروا "أكاذيب" بشأن حالته الصحية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو قرر مقاضاة الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والناشط جونين بن يتسحاق، بدعوى أنهم نشروا أكاذيب بشأن حالته الصحية.

نشروا أكاذيب

وفي دعواه، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي للحصول على تعويض يصل إلى 500 ألف شيكل (نحو 135 ألف دولار).

وجاء في الدعوى أن الأشخاص الثلاثة "نشروا معلومات كاذبة وخبيثة ضد رئيس الوزراء".

وحسب دعوى نتنياهو، فإن "الثلاثة قدموا الادعاءات التالية: رئيس الوزراء مريض بسرطان البنكرياس، وغير لائق للخدمة في منصبه، وأكثر من ذلك، وهي تصريحات عبارة عن أكاذيب".

رئيس الوزراء الإسرائيلي شخص يتمتع بصحة

وأكدت الدعوى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي شخص يتمتع بصحة جيدة بالنسبة لعمره".

وحسب الصحيفة، تخضع صحة رئيس الوزراء للملاحظة والمتابعة منذ يوليو 2023، عندما خضع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد نوبة إغماء في منزله.

وسبق لنتنياهو أن نُقل إلى المستشفى في يوم الغفران اليهودي في أكتوبر 2022، بسبب خمول قواه جراء الصيام، وخضع لفحوصات طبية حينها.

وفي وقت سابق هذا العام، عادت حالته الصحية إلى العناوين الرئيسية، عندما أعلن مكتبه أنه أصيب بنوبة أنفلونزا، مما اضطره إلى إلغاء اجتماعات تتعلق بإدارة الحرب في غزة.