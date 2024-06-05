اتهام قوات الدعم السريع باغتيال صحفي سوداني و3 من أفراد أسرته

ياسر رشاد - القاهرة - دانت نقابة الصحافيين السودانيين اغتيال الصحفي معاوية عبد الرازق وثلاثة من أفراد أسرته، من قبل قوات «الدعم السريع»، ليبلغ عدد الصحافيين الذين قتلوا خلال الحرب 9، فيما يخضع كل من الصحافي صديق دلالي للاعتقال من قبل استخبارات الجيش السوداني، والصحافي طارق عبد الله للاعتقال من قوات «الدعم السريع»، ولا يعرف أحد مكاني احتجازهما.

وقالت نقابة الصحافيين في بيان الأربعاء «إن قوات (الدعم السريع) اغتالت صحافي التحقيقات معاوية عبد الرازق بإطلاق النار عليه وعلى ثلاثة من أفراد أسرته هم: طارق يعقوب ومرتضى كابتن، وعلي التركي، وأردتهم قتلى، وهم من بين الذين لم يغادروا الخرطوم منذ بدء الحرب، داخل منزل الأسرة بضاحية الدروشاب شمال مدينة الخرطوم بحري». وحملت قادة «الدعم السريع» المسؤولية كاملة، وطالبتها بـ«إجراء تحقيق عاجل في الجريمة وتقديم الجناة للعدالة، والكف عن استهداف الصحافيين المدنيين»... كما دعت المنظمات الحقوقية المعنية بحماية الصحافيين للتدخل والضغط على الجناة لحفظ حياة الصحافيين وحمايتهم.

قتل خلال الحرب ثمانية صحافيين آخرون

وقتل خلال الحرب ثمانية صحافيين آخرون، بينهم 4 صحافيات، فيما يواجه بقية الصحافيين «عداء واستعداء» واضحين من قبل طرفي الحرب. فقد قتلت الصحافية منال بسطاوي وابنها في مايو (أيار) الماضي، بقذيفة استهدفت حافلة ركاب كانت تقلهما في مدينة أم درمان، وهي زوجة مصور صحافي أيضاً، كما لقيت الصحافية سماهر عبد الشافع حتفها في يوليو (تموز) 2023 إثر سقوط دانة على منزل تقيم فيه بمعسكر «الحصاحيصا» للنازحين قرب مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور.

وتتهم قوات «الدعم السريع» بقتل الصحافي عصام مرجان في منزله بحي «بيت المال» بمدينة أم درمان، إثر رفضه إخلاء المنزل، وذلك في يوليو الماضي، بينما قتلت الصحافية حليمة إدريس سالم في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 دهساً بسيارة تابعة لقوات «الدعم السريع»، عقب تغطيتها لاشتباكات بأم درمان.

لدغة ثعبان

ولقيت الصحافية هدى حامد مصرعها، بلدغة ثعبان في منزلها بشرق النيل، بعدما ظلت عالقة في المنزل وطفلتها طوال فترة الحرب، وكانت قد وجهت صرخة استغاثة قبيل رحيلها، لإخراجها من المكان الذي تدور حوله المعارك.

وقتل المصور الصحافي بتلفزيون السودان عصام الحاج إثر إصابته بدانة، أثناء تغطيته للاشتباكات في قيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية، ونقلت له صور وهو يحمل بندقية، ترجح أنه كان مستنفراً ضمن قوات الجيش.

واغتيل الصحافي بفضائية «النيل الأزرق» أحمد يوسف عربي، بواسطة أفراد من الاستخبارات التابعة للجيش السوداني، أثناء وجوده في منزله بحي العباسية بمدينة أم درمان، فيما قتلت مجموعة مسلحة الصحافي خالد بلل، بعد أن اقتحمت منزله في حي «ديم سلك» بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ولمحت رابطة صحافيي دارفور إلى أن «حركة مسلحة» هي من نفذت العملية، وذلك على حد قوله.

ويواجه الصحافيون السودانيون أوضاعاً قاسية، حيث تتشدد السلطات في طرفي القتال في السماح لهم بأداء واجبهم المهني، وتضيق عليهم الخناق ويتعرض الكثيرون منهم للمضايقات والاعتقال.

واقتادت استخبارات الجيش السوداني الصحافي صديق دلاي 16 مايو الماضي في مدينة الدمازين شرقي البلاد إلى مكان مجهول، ولا تستطيع أسرته زيارته ولا يعرف أحد شيئاً عن أوضاعه الحالية، فيما اختطفت قوات تابعة لـ«الدعم السريع» الأسبوع الماضي رئيس تحرير صحيفة «الأهرام اليوم» الصحافي طارق عبد الله من منزله بضاحية الحاج يوسف، واقتادته إلى مكان مجهول.