أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بفرض عقوبات على الجنائية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصدر أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بيانا يؤيدون فيه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الأعضاء الجمهوريون إنه إذا تتخذ الولايات المتحدة إجراء قويا فإن المحكمة الجنائية الدولية ستلاحق الموظفين الأمريكيين.

وصدّق مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ويسمح مشروع القانون الأمريكي الجديد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه سيمرر مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت، أمس الأول الأحد، إن رئيس حكمة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسعى خلال خطابه أمام الكونجرس الأمريكي لإقناع أعضائه بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لطلبها إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، جلسة لمناقشة أوامر الاعتقال التي تسعى محكمة الجنائية الدولية لإصدارها ضده هو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وفقا للقناة 14 العبرية.

وأضافت القناة أن هذه مناقشة تهدف إلى بلورة سياسة إسرائيلية حول كيفية إقناع القضاة بمنع إصدار أوامر الاعتقال.

كان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن حركة حماس هجوما على إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات "تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب" و "شن هجمات عمدا ضد المدنيين".

كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيي السنوار وزعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في وقت سابق، أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو فسيكون تطورا خطيرا، موضحا أن "يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم".

وأوضح جونسون أن الجمهوريين والديمقراطيين متحدين في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد نتنياهو.