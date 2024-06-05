هنية: سنتعامل بجدية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن الحركة وفصائل المقاومة سيتعاملون بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى يرحل الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح هنية أن حركة حماس تدير المفاوضات متسلحة بما تمثله إرادة الفلسطينيين ومقاومته الباسلة.

من جانبه، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت النار.

وأمس الثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمانات تمكنها من مواصلة الحرب إذا أخرت حماس إتمام الصفقة.

وأوضحت البث الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية طالبت حكومة نتنياهو بعدم التصعيد ضد حزب الله قبيل تنفيذ صفقة الأسرى المحتملة.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك ومدير الاستخبارات المركزية وليام بيرنز يتوجهان للمنطقة من أجل الدفع للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف الحرب بغزة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن يصل مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم بينما يصل مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط القاهرة غدا الأربعاء.

بينما ذكر الموقع الأمريكي في وقت سابق، أن وفد حركة حماس يصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، لبحث مقترح وقف إطلاق النار.

فيما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، إن بيرنز وماكجورك قد يزوران مصر وقطر وإسرائيل.

ودعت كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، حركة حماس وإسرائيل للقبول بالمقترح الذي طرحه الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار الجمعة الماضية.