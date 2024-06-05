شكرا لهؤلاء.. أول تعليق من شقيق هتان شطا بعد العثور على جثمانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عثرت أجهزة الأمن على جثمان السعودي المتغيب "هتان شطا"، وأكدت التحريات والفحوص الطبية عدم وجود شبهة جنائية جراء وفاته، والتي جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية وفق بيان لوزارة الداخلية.

وكتب شقيقه هاني شطا عبر حسابه على موقع انستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، تم العثور على أخي هتان بعد أن توفاه الله تعالى إلى رحمته، فالحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأله الرحمة والمغفرة لأخي هتان شطا".

وأضاف "هاني شطا" في منشوره : " الشكر للجهات الأمنية بجمهورية مصر العربية و لسفارة المملكة العربية السعودية، وجميع الأهل والمحبين و الحريصين ممن تابع وساهم ونشر موضوع أخي رحمة الله عليه"

مختتما: إنا لله وإنا إليه راجعون".

أصدرت وزارة الداخلية بيانا منذ قليل حول واقعة تغيب المواطن السعودي هتان شطا منذ فترة عن مقر إقامته بالقاهرة وفق بلاغ قدمه أحد أفراد أسرته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء؛ بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركاً كافة متعلقاته الشخصية.

وأكدت الداخلية في بيانها؛ أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب ، كما أكدت التحريات والفحوص الطبية عن عدم وجود شبهة جنائية بشأن وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية.

وأضافت الوزارة؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة؛ وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث.