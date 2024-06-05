بينهم حالات حرجة.. استهداف ملعب كرة قدم بالجليل وإصابة 11 إسرائيليا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- وكالات

أعلنت القناة الـ12 العبرية إصابة نحو 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة نتيجة سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على ملعب كرة قدم بقرية في الجليل الغربي، ولم يتم تفعيل إنذار ما قبل السقوط.

وحسب القناة الـ12 العبرية، فإن نحو 11 شخصا أصيبوا بعد ظهر الأربعاء، في غارة بطائرة مسيرة لحزب الله على ملعب لكرة القدم في بلدة حرفيش غرب الجليل، ولم يكن هناك تحذير قبل الانفجار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيحقق في سبب عدم توجيه أي تحذير نتيجة عمليات الإطلاق إلى حرفيش، التي تبعد أكثر من 3 كيلومترا عن الحدود مع لبنان ولم يتم إخلاؤها من السكان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال الليل، هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قاذفتين تابعتين لحزب الله في منطقتي زبكين وعيتا الشعب. وفي الوقت نفسه، هوجمت ثلاثة هياكل عسكرية تابعة للمنظمة في العديسة وباليدا ومربوطة.