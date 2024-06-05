شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يعقد ندوة بالمنوفية للتوعية بدور مصر التاريخى فى دعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب حماة الوطن ندوة توعوية بمحافظة المنوفية، تحت عنوان "مصر والقضية الفلسطينية دور تاريخي ودعم بلا حدود"، بحضور قيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من الخبراء.

يأتي ذلك استمرارا لجهود التوعية بالقضية الفلسطينية والدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن الندوة تستهدف التوعية بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن مصر على مدار تاريخ القضية الفلسطينية هى من أبرز وأكثر المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفعت في سبيل ذلك آلاف الشهداء والمصابين، ودعم مصر و دفاعها عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ثابت ومستمر.

وأكد قيادات وأعضاء حزب حماة الوطن خلال الندوة أن القضية الفلسطينية كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية قيادة وشعبا، وهى في قلب وعقل الشعب المصري والقيادة السياسية، ومصر لم ولن تتخلي عن القضية.

كما تناولت الندوة التحديات الاستراتيجية الخارجية لمصر ، والجهود المبذزلة في دعم القضية على مدار التاريخ، بالإضافة إلى مساهمات حزب حماة الوطن منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، كما أكد الحزب على دعمه لقرارات القيادة السياسية في سبيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.