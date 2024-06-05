شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة جديدة دليل على ثقته فيه نظرا لما بذله من جهود كبيرة على رأس الحكومة المستقيلة طيلة السنوات الماضية، ومواجهة تحديات جسيمة وصعوبات كبيرة، مشيرا إلى أن الدكتور مدبولي لديه خبرات كبيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موجها التهنئة لـ"مدبولي" على تجديد الثقة.

وأضاف البنا، أن الحكومة الجديدة يجب اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة كما وجه رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن مصر مليئة بالكوادر وذوي الكفاءة، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد للحكومة يجب أن يلبى تطلعات وطموحات وآمال الشعب المصري، وأن تلتزم الحكومة الجديدة بالمحددات والأهداف التي حددها الرئيس السيسي في تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي، وعلى الأخص مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، بجانب مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشار البنا، إلى أن الحكومة الجديدة عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، وتكون أولوياتها الحفاظ على الأمن القومي المصري، والاهتمام ببناء الإنسان المصري، خاصة دعم قطاعي التعليم والصحة، والاهتمام بالاستثمار في البشر لتحقيق التنمية البشرية، داعيا إلى تعزيز التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا أن العمل هو السبيل الوحيد لاستمرار مسيرة البناء والتنمية.

ودعا البنا الحكومة الجديدة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والأهداف التي حددها في تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.