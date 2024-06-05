أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي والإغتيالات التي ينفذها خصوصاً البارحة في بلدة الناقورة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح".‌

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعاً لجنود وضباط إسرائيليين جنوب "الكوش" باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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