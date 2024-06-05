هنية: حماس وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان

أكد رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية، أن "حماس وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى".
ولفت هنية، الى أن "حركة حماس تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة"، معتبراً أن "عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن المدينة محور الصراع وشعبنا لن يستكين حتى يرحل الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
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