افادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع انفجار مسيّرة في حرفيش بالجليل الغربي وإصابة عدد من الأشخاص.
وفي السياق، اشارت هيئة البث الاسرائيلية الى سقوط 10 إصابات إحداها حرجة جرّاء سقوط طائرة مسيرة مفخخة داخل ملعب لكرة القدم في بلدة حرفيش بالجليل الغربي شمال إسرائيل، ولفتت الى ان الجيش الاسرائيلي استعان بـ3 طائرات مروحية لإجلاء الجرحى.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يحقّق في سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة، نتيجة "الإطلاقات" صوب حرفيش، التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحدود، ولم يتم إجلاء سكّانها.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الاسرائيلية: 10 إصابات إحداها حرجة جرّاء انفجار مسيرة في حُرفيش في الجليل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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