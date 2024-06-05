هيئة البث الاسرائيلية: 10 إصابات إحداها حرجة جرّاء انفجار مسيرة في حُرفيش في الجليل الغربي

افادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع انفجار مسيّرة في حرفيش بالجليل الغربي وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي السياق، اشارت هيئة البث الاسرائيلية الى سقوط 10 إصابات إحداها حرجة جرّاء سقوط طائرة مسيرة مفخخة داخل ملعب لكرة القدم في بلدة حرفيش بالجليل الغربي شمال إسرائيل، ولفتت الى ان الجيش الاسرائيلي استعان بـ3 طائرات مروحية لإجلاء الجرحى.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يحقّق في سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة، نتيجة "الإطلاقات" صوب حرفيش، التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحدود، ولم يتم إجلاء سكّانها.