اشار وزير داخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الى اننا نحقق بالهجوم على السفارة الأميركية في عوكر، ويتم إيقاف أي شخص له صلة.
ولفت مولوي في حديث لقناة "العربية" الى ان مهاجم السفارة الأميركية نقل متفجرات من مجدل عنجر إلى عوكر، كما انه اجتاز عدة حواجز وهذا "مستغرب". واشار الى اننا نبحث عن الجهات التي تقف خلف الهجوم على السفارة الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية: مهاجم السفارة الأميركية نقل المتفجرات من مجدل عنجر واجتاز عدة حواجز وهذا "مستغرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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