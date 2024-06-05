انفجار محلقة معادية وسط الناقورة واطفاء الحرائق المشتعلة بين حولا ومركبا

انفجرت محلقة صغيرة معادية في الشارع العام وسط بلدة الناقورة، من دون وقوع أي إصابات.

وقد تمكنت فرق الاطفاء في كشافة الرسالة الاسلامية من السيطرة على الحريق الذي اندلع بين بلدتي حولا ومركبا جراء استهداف المنطقة من قبل مدفعية الجيش الاسرائيلي بقذائف فوسفورية حارقة.