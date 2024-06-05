"حزب الله": استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع المالكية وانتشاراً بمحيط ‏موقع زبدين

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاربعاء 5-6-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع المالكية بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أن "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدف يوم الاربعاء 5-6-2024، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية". ‏