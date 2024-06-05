علي حسن خليل بحث مع رئيس الوزراء القطري آخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني النائب علي حسن خليل وجرى إستعراض آخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
كما عقد النائب خليل لقاء مطولاً مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي جرى خلال عرض الأوضاع في جنوب لبنان وتطورات الوضع الداخلي اللبناني، حيث أبدى الخليفي حرص قطر الدائم على مساعدة لبنان في المجالات كافة.
والتقى النائب خليل أيضاً عدداً من المسؤولين القطريين.
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