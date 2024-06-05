زيلينسكي وصل الى قطر لبحث إعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن "وصوله إلى قطر ، لبحث إعادة الأطفال الأوكرانيين وغير ذلك من القضايا".
ولفت زيلينسكي، في إعلانه عن المحادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الى أن "قطر تساعد أوكرانيا في إعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا. سنناقش هذه الجهود".
وأفاد بأن "قطر لعبت دورا فاعلا في تنظيم قمة مقبلة مقررة في سويسرا حيث تأمل كييف أن تتصدر قضية إعادة الأطفال الأوكرانيين جدول الأعمال"، مشيراً الى أنه "سيناقش القضايا المرتبطة بالاقتصاد والأمن خلال زيارته إلى قطر".
وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على خلفية عمليات النقل غير القانوني للأطفال المفترضة.
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