حزب الله يشن هجوما بسرب مسيرات على مستوطنة الكوش ويوقع عشرات القتلى

ياسر رشاد - القاهرة - شنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية، على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش، واستهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي والإغتيالات التي ينفذها خصوصاً البارحة في بلدة الناقورة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‌‏