تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأربعاء، تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل المملكة العربية السعودية جنوب البحر الأحمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة الشقيق السعودية.

وأضاف البيان أن "ربان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار كبير على مسافة قصيرة منها، دون الإبلاغ عن العثور على أي ضرر للسفينة وطاقمها".

وأكد أن "السفينة مستمرة في طريقها إلى الميناء التالي"، مناشدا السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

وفي وقت سابق، قال زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي: "هناك تراجع في حركة السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في المنطقة"، بعدما استهدفت الجماعة 129 سفينة منذ بدء عملياتها الداعمة لقطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية تقترب من نهاية شهرها الثامن.

وأكد الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".