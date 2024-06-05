مسؤول أممي: أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا بالضفة منذ 7 أكتوبر ربعهم أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا ربعهم أطفال بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

وأوضح دوجاريك أن إسرائيل صادرت أو هدمت منذ 7 أكتوبر أكثر من 900 مبنى فلسطيني ما أدى لتهجير أكثر من 2000 شخص بالضفة.

وأشار دوجاريك إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تؤثر على إدخال الإمدادات لغزة.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، أن غزة دمرت بالكامل وتحتاج سنوات لإزالة ما خلفته الحرب، مشيرة إلى أن الظروف الصحية الصعبة بالقطاع تشكل تهديدا هائلا لصحة الأسر الفلسطينية.

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الأونروا فقدت 142 موظفا في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع في غزة، مشددا على ضرورة أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بإمكانية الوصول دون عوائق.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن مهاجمة عمال الإغاثة والأصول والمرافق الإغاثية انتهاك للقانون الدولي الإنساني.