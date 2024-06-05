خلال اتصال هاتفي.. شكري ونظيره الإيراني بالوكالة يناقشان تطورات الحرب بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية سامح شكرى تلقى اتصالاً هاتفياً من "على باقري" وزير خارجية إيران بالوكالة.

وأوضح أبو زيد، أن وزير خارجية إيران أعرب خلال الاتصال عن تقدير الجانب الإيراني لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وإيفاده وزير الخارجية إلى طهران لتقديم واجب العزاء، مثمناً في هذا الصدد تضامن مصر مع الشعب الإيراني في مصابه الأليم.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تطرق إلى الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران، حيث توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة، تمهيداً لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة.

كما تطرق الحديث إلى الوضع فى غزة، حيث حرص شكرى على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية القطرية بدعم أمريكي للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في القطاع، وصولاً إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.